Інтерфакс-Україна
Події
19:57 17.02.2025

В Києві можуть послабити обмеження руху Південним мостом – КМВА

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В Києві можуть послабити обмеження руху Південним мостом – КМВА

Після консультацій с військовими на засідання Ради оброни Києва буде винесено питання про послаблення обмежень руху автомобілів по Південному мосту, повідомив у понеділок голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Проговорив з військовими, наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше – немає. Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити", - написав він у Телеграмі.

Ткаченко додав, що на наступне засідання Ради оборони Києва окрім інших питань буде винесено на розгляд відновлення руху Південним мостом "для всіх киян".

Раніше голова КМВА повідомляв, що у Києві виявлено зловживання перепустками для руху під час комендантської години, автівки без будь-яких ознак спецтранспорту пересуваються по місту, що створює загрозу безпеці.

Ткаченко наголосив, що безконтрольність є ризиком: документи можуть опинитися в руках диверсантів, представників ворожих спеціальних служб.

 

Теги: #південний_міст

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