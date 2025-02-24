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13:19 24.02.2025

Україна готова до обміну всіх на всіх полонених з РФ – Зеленський

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Україна готова до обміну всіх на всіх полонених з РФ – Зеленський

Україна готова до обміну всіх на всіх полонених з РФ, і Росія має відпустити українців, які знаходяться у полоні не лише з 2022 року, а й з 2014, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 14-го року Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант", - сказав Зеленський під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Теги: #обмін_полоненими #підтримуй_україну #готовність

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