ЄС та країни-члени підтримали Україну вже на EUR145 млрд, ще EUR3,5 млрд передадуть у березні – президентка Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський союз та країни-члени надали допомогу Україні на EUR145 млрд.

"Європейський союз та країни-члени підтримували Україну на 145 млрд євро. Це більш ніж хтось ще допомагав", - сказала фон дер Ляєн під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" в Києві у понеділок.

За її словами, ЕС допоміг України покрити дефіцит бюджету країни на весь 2025 рік.

"Паралельно ми маємо негайно надавати зброю та озброєння. І це буде в центрі нашої роботи наступні кілька тижнів", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що Європа зміцнить Україну "в цей критичний момент".

"Можу анонсувати, що новий платіж Україні на 3,5 млрд євро надійде вже у березні", - зазначила фон дер Ляєн.