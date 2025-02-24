Події

12:39 24.02.2025

"Київтеплоенерго" протягом доби планує усунути пошкодження тепломережі на Теремках і частково на просп. Голосіївському

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"Київтеплоенерго" протягом доби планує усунути пошкодження тепломережі на Теремках і частково на просп. Голосіївському
Фото: Київтеплоенерго

Коммунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") планує завершити за добу роботи по усуненню пошкоджень тепломережі на Теремках і частково на проспекті Голосіївському.

"Сьогодні вночі на просп. Академіка Глушкова виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталося без витоку теплоносія на поверхню", - повідомила компанія у Телеграм-каналі у понеділок.

На час робіт призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на проспекті Голосіївському: у 176 житлових будинках, двох поліклініках і 18 закладах освіти.

Як зазначили у "КТЕ", ремонтні роботи розпочались одразу після виявлення пошкодження, залучено аварійні бригади та всю необхідну спеціальну техніку підприємства.

Теги: #пошкодження #київтеплоенерго

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