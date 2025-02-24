Події

11:53 24.02.2025

Президент Литви запропонував надати членство Україні в ЄС з 2030 року і почати переговори за кілька тижнів

1 хв читати
Президент Литви запропонував надати членство Україні в ЄС з 2030 року і почати переговори за кілька тижнів

Президент Литви Гітанас Наусєда запропонував надати членство Україні в Європейському союзі з 1 січня 2030 року, а відкриття переговорів розпочати протягом кількох тижнів.

"Дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів, першого кластеру, можна зробити вже протягом кількох тижнів", - сказав Наусєда в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

"Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім", - закликав президент Литви.

Теги: #україна #єс #науседа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

20:02 25.02.2025
Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

15:59 25.02.2025
Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

12:52 25.02.2025
Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

09:40 25.02.2025
ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

00:41 25.02.2025
Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

21:20 24.02.2025
ЄС та Україна працюватимуть над прискоренням впровадження вільної зони торгівлі – єврокомісар Шефчович

ЄС та Україна працюватимуть над прискоренням впровадження вільної зони торгівлі – єврокомісар Шефчович

20:55 24.02.2025
Україна — ЄС: як підготувати бізнес до роботи на європейському ринку за вимогами GDPR?

Україна — ЄС: як підготувати бізнес до роботи на європейському ринку за вимогами GDPR?

20:44 24.02.2025
Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

Споживання електроенергії знижується в умовах потепління – "Укренерго"

Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Українська рада зброярів розпочала роботу, головою правління став Камишін

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА