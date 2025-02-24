Президент Литви запропонував надати членство Україні в ЄС з 2030 року і почати переговори за кілька тижнів

Президент Литви Гітанас Наусєда запропонував надати членство Україні в Європейському союзі з 1 січня 2030 року, а відкриття переговорів розпочати протягом кількох тижнів.

"Дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів, першого кластеру, можна зробити вже протягом кількох тижнів", - сказав Наусєда в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

"Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім", - закликав президент Литви.