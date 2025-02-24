До 3-ї річниці початку повномасштабної війни РФ проти України керівництво ЄС виступило зі спільною заявою: Ми твердо підтримуємо Україну

Президенти Європейської Ради, Європейської Комісії та Європейського Парламенту Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн та Роберта Метсола до третьої річниці вторгнення Росії в Україну виступили із спільною заявою, в якій запевнили, що підтримка України є твердою, а мир, безпека та справедливість повинні переважати.

Текст заяви розповсюджений у понеділок в Брюсселі.

«Три роки тому Росія розпочала повномасштабну та незаконну загарбницьку війну проти України. Жорстока війна Росії навмисно націлена на цивільну та критичну інфраструктуру. Український народ проявив мужність, захищаючи свою державу та основні принципи міжнародного права. Ми віддаємо данину пам’яті всім, хто віддав своє життя та втратив близьких за незалежність і свободу України», - заявили вони.

Лідери ЄС поклали «повну відповідальність» на Росію та її керівництво «за цю війну та звірства, скоєні проти українського населення». «Ми продовжуємо закликати до відповідальності за всі вчинені військові злочини та злочини проти людства. Ми вітаємо нещодавні кроки щодо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України», - йдеться у заяві.

Лідери ЄС нагадали, що ЄС та його партнери діяли швидко та спільно, щоб підтримати Україну. «Європейський Союз надав Україні економічну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу на загальну суму 135 млрд євро, у тому числі 48,7 млрд євро військової допомоги. Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та прогнозовану фінансову підтримку, включаючи відновлення країни після війни», - констатували вони.

Крім того, в заяві йдеться про те, що Росія та її народ «платить ціну за дії свого лідера». «Разом із партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії та тих, хто бере участь у війні, і залишаємося готовими посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну. Ми вже використовуємо надприбутки від заморожених російських активів для підтримки оборонної промисловості України та відновлення енергетики. Сьогодні ми прийняли шістнадцятий пакет санкцій для подальшого посилення колективного тиску на Росію з метою припинення її агресивної війни», - деталізується у тексті.

Лідери ЄС також зазначили, що паралельно вжили безпрецедентних заходів на рівні ЄС, щоб збільшити виробництво європейської оборонної промисловості, і будуть продовжувати нарощувати наші потужності. «Це дозволить нам посилити військову підтримку та співпрацю з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність та європейський суверенітет», - впевнені вони.

Лідери ЄС знову підтвердили, що Україна є «частиною нашої європейської родини». «Українці висловили бажання мати майбутнє в Європейському Союзі. Ми це визнали, надавши Україні статус кандидата і розпочавши переговори про вступ. Україна досягла значного прогресу в реформах, пов’язаних зі вступом, за найскладніших обставин. Ми вже інтегруємо Україну до внутрішнього ринку ЄС. Майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі», - зазначили вони.

Лідери ЄС також наголосили, що у складному міжнародному та геополітичному середовищі важливо зберегти трансатлантичну та глобальну солідарність з Україною. «Ми підкреслюємо необхідність забезпечення постійної зосередженості міжнародної спільноти на підтримці України в досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру на основі української формули миру. Ми твердо підтримуємо Україну, підтверджуючи, що мир, безпека та справедливість переважатимуть», - заявили фон дер Ляєн, Кошта та Метсола.