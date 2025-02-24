Зеленський подякував українцям за героїзм в треті роковини початку повномасштабної агресії РФ

Президент України подякував українцям за героїзм з нагоди третіх роковин початку повномасштабної російської агресії в офіційному телеграм-каналі.

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей", - написав Зеленський.