Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Впродовж доби втрати окупантів склали 1050 одиниць живої сили та 172 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено дев'ять танків, шість бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, три РСЗВ, 110 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 217 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21320