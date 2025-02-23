Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 340 одиниць живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 340 військовослужбовців і 26 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

“ Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них - безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21319