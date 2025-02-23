Зеленський про меморандум з США: У партнерів повинно бути взаємне бажання підписувати угоду

Президент України Володимир Зеленський відзначає важливість взаємного інтересу при підписанні меморандуму з США про допомогу та розробку корисних копалин.

"У стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати угоду. Угода повинна (бути такою – ІФ-У), щоб і в Сполучених Штатах Америки бачили, що вони не просто дають гроші Україні, що вони отримують ці гроші і можуть підняти економіку, і що це може бути гарантіями безпеки", - сказав Зеленський на прес-конференції в неділю в Києві.

Голова держави додав, що хоче, щоб документ був взаємовигідним для України та США.

"Угода між нами і партнерами хочу, щоб була без скандалу, а навпаки, щоб була win-win для наших народів. Або для американського бізнесу, і для нашого бізнесу, і народу. І я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб це був і захист, і щоб, вибачте за таке слово, задоволнення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення", - додав Зеленський.