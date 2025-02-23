Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів щодо угоди з Бессентом, Волцом та представником Венса

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів щодо угоди із США.

«Довелося піти раніше з Форуму «Україна. Рік 2025» разом з першою віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди. До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина», - написав Єрмак у телеграм.

Від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, «їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса».

«Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян», - додав Єрмак.