Події

17:16 23.02.2025

Зеленський наполягає на присутності "широкої Європи" на переговорах з РФ за участі США

1 хв читати
Зеленський наполягає на присутності "широкої Європи" на переговорах з РФ за участі США

Стороною мирних перемовин, крім РФ та Сполучених Штатів Америки, має бути також і Європа, при чому за участі країн, які не входять до складу Європейського союзу, зокрема, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Обов'язково Європа за цим столом перемовин, і я думаю, я вважаю що це справедливо, щоб була Європа представлена в ширшому розумінні, ніж Європейський союз тільки, тому що це Європа. Наприклад, Британія – наші сильні партнери. Як, наприклад, можна без них? Вважаю несправедливим. Обов'язково і Сполучені Штати Америки", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Теги: #сша #переговори #європа #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 25.02.2025
Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

09:38 25.02.2025
На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

09:36 25.02.2025
Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

08:34 25.02.2025
Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

08:10 25.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

05:36 25.02.2025
Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

03:33 25.02.2025
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

23:03 24.02.2025
Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

22:23 24.02.2025
США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Мінкультури підтвердило "Кінокіт" і "Зеонбуд" статус критично важливих

Працівниця будинку культури на Донеччині отримала 15 років тюрми за держзраду

Через ворожий обстріл Білого Колодязя одна людина загинула, ще одна постраждала

ДБР викрило на хабарництві в.о. міського голови та депутата міської ради на Рівненщини

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Мінкультури підтвердило понад 30 театрам, операм, циркам, ансамблям, заповідникам і академіям статус критично важливих

Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Мінкультури підтвердило каналам "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, а також УП і NV статус критично важливих

62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочалася у Ханчжоу - Міндовкілля

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА