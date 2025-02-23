Зеленський наполягає на присутності "широкої Європи" на переговорах з РФ за участі США

Стороною мирних перемовин, крім РФ та Сполучених Штатів Америки, має бути також і Європа, при чому за участі країн, які не входять до складу Європейського союзу, зокрема, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Обов'язково Європа за цим столом перемовин, і я думаю, я вважаю що це справедливо, щоб була Європа представлена в ширшому розумінні, ніж Європейський союз тільки, тому що це Європа. Наприклад, Британія – наші сильні партнери. Як, наприклад, можна без них? Вважаю несправедливим. Обов'язково і Сполучені Штати Америки", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.