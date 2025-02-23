Другий етап реформи ВЛК триватиме до осені 2025 року, дозволить проходити його без територіальної прив'язки - Умєров

Реформа ВЛК буде проходити в два етапи, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Зараз у нас буде реформа ВЛК, вона буде проходити в два етапи. Вона буде зручною, перший етап буде до 28 лютого - буде електронне направлення на ВЛК. Далі - другий етап до осені 2025 року, це буде розділення між медичними і адміністративними даними, яке дозволить вам проходити ВЛК без територіальної прив'язки”, - сказав він на форумі “Україна. Рік 2025” в Києві в неділю.

Окремо міністр підкресли важливість продовження формату “Рамштайн”, що об'єднує понад 50 країн.

“Працюємо кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, онлайн, оффлайн з партнерами для того, щоб збільшити наші спроможності. Кожна поїздка в Рамштайн дає нам можливість отримати зброю спроможності, гроші”, - заявив Умєров.