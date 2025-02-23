Для України не може бути компромісів у питанні територіальної цілісності - Єрмак

Фото: сайт Президента України

Для України не може бути компромісів у питанні територіальної цілісності та гарантій безпеки у післявоєнний період, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю.

"Для нас не може бути компромісів з нашою територіальною цілісністю", - сказав Єрмак.

За його словами, сьогодні ми бачимо момент, коли цю війну можна зупинити. "Але для українців дуже важливо, як ця війна закінчиться, для українців дуже важливо, якими певними гарантіями буде забезпечено це зупинення, адже це наше майбутнє", - сказав він.

За його словами, саме на цих принципах сьогодні "будується вся наша робота, будується участь України, представлення України на всіх міжнародних майданчиках". Єрмак відмітив, що за ці три роки представлення України стало безпрецедентним: "Україну сьогодні поважають, на неї дійсно розраховують. Україну зараз сприймають як серйозного надійного партнера".

Він зазначив, що Україна робить усе необхідне, щоб не втратити підтримку всіх партнерів. "Не всі ці відносини завжди прості. Але глобально всі наші партнери з нами". "Наша ціль долучати нові країни", - додав він.

На думку Єрмака, "ми сьогодні з чіткою сильною позицією знаходимося, але попереду важка робота для того, щоб закінчити цю війну справедливим стійким миром, який сьогодні важливий не тільки для нас, та який буде забезпечений стійкими гарантіями миру".