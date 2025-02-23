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11:42 23.02.2025

Україна вивчає досвід Ізраїлю, Румунії, Литви, Латвії та Балкан у поверненні людей в країну – Чернишов

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Україна вивчає досвід Ізраїлю, Румунії, Литви, Латвії та Балкан у поверненні людей в країну – Чернишов

Україна вивчає досвід Ізраїлю, Румунії, Литви, Латвії та Балкан у поверненні людей в країну, повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

"Збереження людського капіталу, пошук єдності та повернення українців додому є ключовими завданнями України на найближчі роки. Від цього залежить не лише перемога, відбудова та успішне економічне майбутнє, а й існування нації. Ми не єдина країна у світі, яка зіштовхнулась з викликами повернення людей. Кризи людського капіталу мали багато країн. Тож міжнародний досвід може стати для України орієнтиром для напрацювання кращих рішень. Вивчаємо досвід Ізраїлю, Румунії, Литви, Латвії та Балкан", - написав Чернишов у Facebook.

Зокрема, він розповів, що в Ізраїлі репатріація ґрунтується на створенні стимулів для повернення: крім громадянства, уряд надає значну допомогу з інтеграцією іммігрантів (безкоштовний квиток до країни, фінансова допомога, субсидії на оренду житла, медичне страхування, субсидії на освіту, податкові кредити та знижки, нижчі ставки іпотеки тощо).

"Литва та Латвія зіштовхнулися з проблемою трудової міграції після вступу до Євросоюзу. Але, завдяки економічному зростанню, значна частина трудових мігрантів з цих країн поверталася додому. Тільки вже з новими професійними навичками, досвідом, освітою та європейською ментальністю. Це - найбільш надихаючий сценарій для України, адже українці як з кордоном, так і в Україні бажають одного - успішної, безпечної, модернової країни. І забезпечивши економічне зростання ми побачимо повернення співвітчизників", - вважає віцепрем'єр.

Щодо Польщі, то, за словами Чернишова, вона компенсує нестачу робочої сили в країні трудовими мігрантами з різних країн, а Ірландія запровадила спрощенні умови закордонного інвестування, розбудувала інфраструктурі та ввела найбільш ліберальний режим для іноземних інвестицій.

"Найбільшою міграційною кризою після Другої світової війни стала Балканська криза (Югославські війни 1991-2002 рр.). Протягом перших двох років війни на Балканах біженцями стали майже 1 млн мешканців Ховатії, Сербії та Боснії... Після закінчення війни німецький уряд скасував дозволи на тимчасовий захист, запропонувавши їм повернутися додому. Результат: з 320 тис. біженців із тимчасовим захистом, 246 тис. – поїхали на батьківщину, 52 тис. – до інших країн, і лише 22 тис. залишились в Німеччині. Маємо готуватись і до таких сценаріїв, зважаючи на зростання антимігрантської передвиборчої риторики в окремих країнах ЄС", - додав він.

Віцепрем'єр наголосив, що досвід цих країн доводить, що ефективна репатріація біженців та повернення трудових мігрантів можливі за умови комплексного підходу: економічних стимулів, реінтеграційних програм та державно-приватного партнерства.

"Україна може використати цей досвід для розробки власних стратегій повернення громадян додому. Україна вивчає досвід повернення інших країн, але звісно він не може і не буде ідентичним, Україна обере свій шлях і Міністерство національної єдності активно над цим працює", - завершив Чернишов.

Теги: #міннацєдності #досвід #повернення_українців

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