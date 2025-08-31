Інтерфакс-Україна
Події
11:30 31.08.2025

Україна - Молдова: обмін досвідом між Червоними Хрестами

1 хв читати
Україна - Молдова: обмін досвідом між Червоними Хрестами
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) поділилися досвідом надання першої допомоги з майбутніми інструкторами Молдовського Червоного Хреста.

"Для нас важливо ділитися знаннями та практиками з іншими національними товариствами Червоного Хреста. В Україні працює велика команда інструкторів і тренерів, які щодня навчають людей рятувати життя. У Молдові ми показали, як готуємо інструкторів, як передаємо досвід та навчили майбутніх інструкторів методиці викладання першої допомоги населенню", - зазначила керівниця департаменту першої допомоги Національного комітету Українського Червоного Хреста Надія Ямненко.

Під час робочого візиту до Молдови команда українських інструкторів провела два базові тренінги з першої допомоги для кандидатів у інструктори Молдовського Червоного Хреста.

Окрім тренінгів представники УЧХ спланували подальшу роботу з колегами з  Французького та Молдовського Червоного Хреста.

Робочий візит УЧХ у Молдову відбувся у рамках партнерства між департаментом з першої допомоги УЧХ та Молдовським Червоним Хрестом.

За інформацією УЧХ, оприлюдненої на офіційній сторінці організації у Фейсбуці, рівень навчання першої допомоги Українського Червоного Хреста - високий: 

"Нам є чим пишатися, і є чим ділитися. Лише за останні три роки команда Українського Червоного Хреста навчила першій допомозі 345 438 людей"!

 

Теги: #тчху #досвід #молдова #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 30.08.2025
УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

16:02 29.08.2025
Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

22:35 28.08.2025
До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

11:27 28.08.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

20:41 27.08.2025
УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

19:47 27.08.2025
Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

12:54 27.08.2025
УЧХ передав Запорізькій обласній клінічній лікарні реабілітаційне обладнання

УЧХ передав Запорізькій обласній клінічній лікарні реабілітаційне обладнання

19:57 26.08.2025
Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

15:47 26.08.2025
Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

18:01 25.08.2025
УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

ВАЖЛИВЕ

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

ОСТАННЄ

Перші дні вересня по всій Україні будуть теплими, майже скрізь без дощів

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 8 поранено

Під Одесою підірвався балкер, вірогідно, здетонував уламок "Шахеда" – ЗМІ

Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

Окупанти обстріляли цівільне авто в Купʼянську, поранено мирного мешканця - райадміністрація

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА