Україна - Молдова: обмін досвідом між Червоними Хрестами

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) поділилися досвідом надання першої допомоги з майбутніми інструкторами Молдовського Червоного Хреста.

"Для нас важливо ділитися знаннями та практиками з іншими національними товариствами Червоного Хреста. В Україні працює велика команда інструкторів і тренерів, які щодня навчають людей рятувати життя. У Молдові ми показали, як готуємо інструкторів, як передаємо досвід та навчили майбутніх інструкторів методиці викладання першої допомоги населенню", - зазначила керівниця департаменту першої допомоги Національного комітету Українського Червоного Хреста Надія Ямненко.

Під час робочого візиту до Молдови команда українських інструкторів провела два базові тренінги з першої допомоги для кандидатів у інструктори Молдовського Червоного Хреста.

Окрім тренінгів представники УЧХ спланували подальшу роботу з колегами з Французького та Молдовського Червоного Хреста.

Робочий візит УЧХ у Молдову відбувся у рамках партнерства між департаментом з першої допомоги УЧХ та Молдовським Червоним Хрестом.

За інформацією УЧХ, оприлюдненої на офіційній сторінці організації у Фейсбуці, рівень навчання першої допомоги Українського Червоного Хреста - високий:

"Нам є чим пишатися, і є чим ділитися. Лише за останні три роки команда Українського Червоного Хреста навчила першій допомозі 345 438 людей"!