Інтерфакс-Україна
Події
18:51 07.07.2025

Делегацію Міннацʼєдності на URC 2025 в Римі очолюватиме заступник міністра, Чернишов включатиметься онлайн

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Делегацію від Міністерства національної єдності України на Міжнародній конференцію з питань відновлення України (URC 2025) в Римі (Італія) буде очолювати заступник міністра Олексій Лукашук, а віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов буде включатися онлайн.

"Делегацію від Міністерства національної єдності України на URC 2025 в Римі буде очолювати заступник міністра Олексій Лукашук", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міннацʼєдності, відповідаючи на запитання, чи планує Чернишов виїжджати за кордон, щоб брати участь у заході особисто.

Водночас, у відомстві зазначали, що під час заходу заплановане онлайн-включення віцепрем’єр-міністра, який цього тижня працює в Києві.

Як повідомлялося, 2 липня Чернишов, підозрюваний в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, заявив, що має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження у разі, якщо такі будуть заплановані.

Раніше, 27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що тікати він нікуди не планує і буде співпрацювати зі слідством.

Теги: #чернишов #міннацєдності #urc_2025

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