Інтерфакс-Україна
Події
11:36 04.08.2025

Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА

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Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів переговори із засновником та генеральним директором американської компанії Axon Ріком Смітом та генеральним директором Dedrone by Axon Аадітья Девараконда.

Як повідомили у Міноборони, керівники американської компанії Axon прибули до Києва з пропозицією щодо співпраці з українськими виробниками та обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА.

"Україна зіштовхнулася з серйозними викликами із протидії ворожим БпЛА для захисту населення, тому найбільше нас цікавлять технології РЕБ та дрони-перехоплювачі. Ми вже працюємо з українськими компаніями над масштабуванням виробництва, але продовжуємо пошук нових рішень", – заявив Боєв.

Під час перемовин сторони обговорили технічні характеристики українських потреб та умови співпраці щодо можливого обміну досвідом і інформацією.

Американські підприємці підкреслили, що світу є чому повчитися в України у практичному застосуванні дронів. Вони, як представники великої технологічної компанії, теж зацікавлені в цьому досвіді.

"Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей. Ми натхненні українськими військовими та технологіями, які вони застосовують, тому для нас честь працювати разом та переймати цей досвід", – заявив генеральний директор компанії Axon.

Теги: #axon #досвід #бпла

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