Український Червоний Хрест (УЧХ) поділився досвідом гуманітарної роботи з закордонними колегами.

«Україна страждає не лише від обстрілів, а й від щоденного впливу війни на життя кожного — дітей, які прокидаються вночі від вибухів, людей, які втратили роботу чи дім. Людям стало набагато складніше отримати базову медичну допомогу, система надзвичайно перевантажена. Усе це впливає не лише на фізичне, а й на психічне здоров’я», - наголосив заступник генерального директора УЧХ Ілля Клецьковський під час міжнародній дискусії «Людство в кризі» (Humanity in Crisis) у Гельсінкі (Фінляндія).

Як повідомив УЧХ на офіційній сторінці у Фейсбуці, Клецьковський розповів, як волонтери та працівники організації відповідають на виклики повномасштабної війни.

Він також наголосив на важливій ролі волонтерів і громадянського суспільства в Україні, адже саме вони стали рушійною силою в евакуації людей, наданні першої допомоги, розподілі гуманітарної підтримки.