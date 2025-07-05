Інтерфакс-Україна
Медицина
14:00 05.07.2025

УЧХ поділився досвідом гуманітарної роботи

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Український Червоний Хрест (УЧХ) поділився досвідом гуманітарної роботи  з закордонними колегами.

 «Україна страждає не лише від обстрілів, а й від щоденного впливу війни на життя кожного — дітей, які прокидаються вночі від вибухів, людей, які втратили роботу чи дім. Людям стало набагато складніше отримати базову медичну допомогу, система надзвичайно перевантажена. Усе це впливає не лише на фізичне, а й на психічне здоров’я», - наголосив  заступник генерального директора  УЧХ Ілля Клецьковський під час міжнародній дискусії «Людство в кризі» (Humanity in Crisis)  у Гельсінкі (Фінляндія).

Як повідомив УЧХ на офіційній сторінці у Фейсбуці,  Клецьковський розповів, як  волонтери та працівники організації відповідають на виклики повномасштабної війни.

Він також наголосив на важливій ролі волонтерів і громадянського суспільства в Україні, адже саме вони стали рушійною силою в евакуації людей, наданні першої допомоги, розподілі гуманітарної підтримки.

 

Теги: #учх #humanity_in_crisis #гельсінкі #тчху #досвід #клецьковський #фінляндія

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