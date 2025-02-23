У результаті атаки БПЛА у Бучанському районі пошкоджено приватні будинки, а у Вишгородському пожежа - ОВА

Внаслідок масованої атаки ворожих беспілотників Київської області в Бучанському районі пошкоджено чотири приватних будинка, а у Вишгородському виникла пожежа на відкритій ділянці, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"У Бучанському районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 4 приватних будинки. У Вишгородському районі падіння уламків БПлА спричинило загорання травяного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована", - написав він у телеграмі.

За його словами, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Калашник зазначив, що тривога по області тривала 10 годин.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - написав він.