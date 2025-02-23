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08:35 23.02.2025

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 138 з 267-и ворожих БПЛА, 119 локаційно втрачені

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Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 138 з 267-и ворожих БПЛА, 119 локаційно втрачені

Сили оборони України минулої ночі збили 138 з 267-ми ворожих БПЛА, 119 локаційно втрачені без негативних наслідків, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 23 лютого (із 19.00 22 лютого) противник атакував 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Повідомляється, що 119 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один в Росію.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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