Події

06:36 23.02.2025

Трамп просить Маска агресивніше працювати над підвищенням ефективності уряду США

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Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, має активізувати роботу, заявив у суботу президент США Дональд Трамп.

"Ілон відмінно справляється з роботою. Але мені б хотілося, щоб він почав діяти агресивніше. Пам'ятайте: нам потрібно врятувати нашу країну, а потім - зробити її більш квітучою, ніж будь-коли", - написав він у соцмережі Truth Social.

Очолюваний Маском департамент оптимізує роботу федерального уряду США. Зокрема, пильну увагу він приділяє виявленню нераціональних витрат. Очікується, що, серед іншого, Маск та його співробітники проведуть оцінку ефективності витрат Пентагону.

Теги: #маск #трамп #сша

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