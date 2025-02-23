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03:31 23.02.2025

Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області, є постраждалі - ОВА

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Російські війська у четвер обстрілювали 13 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, є постраждалі та пошкодження, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 241 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Попівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська громада: ворог атакував FPV-дронами (10 вибухів), бив з артилерії (15 вибухів) та РСЗВ (36 вибухів), мінометів (3 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (20 вибухів) Внаслідок обстрілів отримали поранення 3 цивільні особи, пошкоджено два приватних будинки.

Хотінська громада: здійснено атаку FPV-дронами (10 вибухів), пуск КАБів (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), танковий обстріл (3 вибухи), артилерійські обстріли (11 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала одна цивільна особа.

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), атака FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів).

Білопільська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів) та атака FPV-дрона (1 вибух). Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки, легковий автомобіль.

Хутір-Михайлівська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), атаку FPV-дронів (6 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійські обстріли (36 вибухів).

Путивльська громада: росіяни били з мінометів (6 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів).

Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Попівська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено нежитлові приміщення.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33831

Теги: #сумська #обстріли

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