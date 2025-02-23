Події

02:16 23.02.2025

Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

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мої зустрічі з генералом (спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом – ІФ-У) Келлогом і міністром оборони (США Пітом Хегсетом – ІФ-У)", - повідомила канцелярія польського президента у Х в ніч на неділю.

Дуда міркує, що економічна присутність США в Україні є своєрідною гарантією її безпеки. "Ситуація, коли його не залишають за бортом, також є гарантією того, що він прослужить довго", - зазначив він.

Як повідомлялося, президенти зустрілись в суботу у Вашингтоні перед конференцією консервативних політичних дій (CPAC) в Мериленді. Сторони підтвердил, що польсько-американський альянс міцніше, ніж будь-коли.

Джерело: https://x.com/prezydentpl/status/1893429569522409487

Теги: #польща #президенти #зустріч #сша

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