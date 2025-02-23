Події

01:19 23.02.2025

Уже четверо постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, один з них у важкому стані – Вілкул

1 хв читати

До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, один з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На зараз внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка", - написав він у телеграмі.

Він повідомив також, що попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі.

Працюють усі рятувальні та комунальні служби.

Як повідомлялось, у лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу, а кількість постраждалих збільшилась ще на одну людину. російські війська в ніч на неділю здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Джерело: https://t.me/vilkul/9682

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:34 24.02.2025
Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

19:50 24.02.2025
Дівчинка-підліток постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсону

Дівчинка-підліток постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсону

08:00 24.02.2025
Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки поблизу Броварів

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки поблизу Броварів

08:41 23.02.2025
Уже п'ятеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

Уже п'ятеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

23:54 22.02.2025
РФ атакувала Одесу БпЛА, постраждали три людини – Кіпер

РФ атакувала Одесу БпЛА, постраждали три людини – Кіпер

23:36 22.02.2025
У лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу – Лисак

У лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу – Лисак

23:12 22.02.2025
РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, двоє постраждалих – Лисак

РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, двоє постраждалих – Лисак

20:19 22.02.2025
Війська РФ завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, є постраждала

Війська РФ завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, є постраждала

19:54 22.02.2025
Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, загинула жінка та троє постраждалих

Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, загинула жінка та троє постраждалих

18:59 22.02.2025
У генштабі підтвердили удар по НПС в Краснодарському краї

У генштабі підтвердили удар по НПС в Краснодарському краї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

Міністерка оборони Литви: якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, то повинні займати сильну позицію

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА