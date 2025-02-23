Уже четверо постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, один з них у важкому стані – Вілкул

До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, один з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На зараз внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка", - написав він у телеграмі.

Він повідомив також, що попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі.

Працюють усі рятувальні та комунальні служби.

Як повідомлялось, у лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу, а кількість постраждалих збільшилась ще на одну людину. російські війська в ніч на неділю здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Джерело: https://t.me/vilkul/9682