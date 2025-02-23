Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що під час зустрічі у суботу з американським лідером Дональдом Трампом зазначив про стурбованість щодо безпеки своєї країни.

"Сьогодні мене турбує безпека Польщі, і це для мене найголовніше. Я сказав це сьогодні президенту США", - написав він у соцмережі Х в ніч на неділю.

За його словами, жоден з американських політиків, з якими він спілкувався останніми днями, навіть не припустив, що американська присутність у Польщі може бути ослаблена. "Навпаки", - наголосив польський лідер.

Як повідомлялось, президенти зустрілись в суботу у Вашингтоні перед конференцією консервативних політичних дій (CPAC) в Мериленді. Сторони підтвердил, що польсько-американський альянс міцніше, ніж будь-коли.

Джерело: https://x.com/prezydentpl/status/1893430057059918216