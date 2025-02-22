Події

23:12 22.02.2025

РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, двоє постраждалих – Лисак

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Російські війська в ніч на неділю здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, через що постраждали двоє людей, повідоми глава ОВА Сергій Лисак.

"Через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані", - написав він у телеграмі.

Також внаслідок удару виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт.

Лисак додав, що більше деталей згодом.

Попередньо, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19679

Теги: #удар #жніпропетровська #постраждалі

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