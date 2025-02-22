РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, двоє постраждалих – Лисак
Російські війська в ніч на неділю здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, через що постраждали двоє людей, повідоми глава ОВА Сергій Лисак.
"Через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані", - написав він у телеграмі.
Також внаслідок удару виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт.
Лисак додав, що більше деталей згодом.
Попередньо, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19679