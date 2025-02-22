Окупанти атакували БпЛА Нікопольський район, є пошкодження

Російські війська в суботу атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з безпілотників, пошкоджена багатоповерхівка та інфраструктура, зокрема, житлова, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину безпілотниками – бив дронами-камікадзе та скинув боєприпас з БпЛА. Під прицілом були Нікополь та Марганецька громада", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, п через ворожі обстріли пошкоджені багатоповерхівка, авто та інфраструктура. Ніхто не постраждав.

Також гучно було на Синельниківщині. По Новопавлівській громаді російська армія вдарила, ймовірно, КАБом. Понівечені 3 приватні будинки.