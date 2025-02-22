Сибіга обговорив із очільницею МЗС Латвії координацію кроків в міжнародних організаціях

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із литовською колегою Байбою Браже ( Baiba Braže) координацію кроків в міжнародних організаціях, включаючи ООН, задля досягнення справедливого миру в Україні

"Завжди приємно переговорити з міністеркою закордонних справ Латвійської Респуліки Байбою Браже і подякувати Латвії за підтримку України, яка захищається від російської агресії. Ми скоординували кроки в рамках співпраці в міжнародних організаціях, зокрема ООН. Ми поділяємо необхідність справедливого миру, відповідальності, поваги до територіальної цілісності", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.