У Нових Стрілищах під Львовом Львівської області двоє людей загинули під час пожежі - ДСНС

Двоє чоловіків загинули під час пожежі в селі Нові Стрілища Львівського району Львівській області, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

Як зазначено у повідомленні, повідомлення про пожежу у приватному будинку надійшло опів на другу годину ночі у суботу. На момент прибуття пожежних житловий будинок був охоплений вогнем. Пожежа спричинила сильне задимлення. Існувала загроза розповсюдження полум’я на господарську будівлю.

"Під час гасіння в середині будинку було виявлено тіла двох загиблих: 44-річного власника та 38-річного чоловіка", – вказано у повідомленні.

Пожежу ліквідували о 4:15. Вогонь знищив будинок повністю. Для ліквідації пожежі було залучено вісім вогнеборців та дві одиниці спецтехніки.