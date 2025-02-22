Радіаційний фон на ЧАЕС в нормі - ДСНС

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Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської автомної електростанції станом на ранок суботи лишається у межах норми, загрози для населення немає, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на ранок 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі була пошкоджена цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Наразі НБК над об’єктом "Укриття" над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС через російський удар БПЛА 14 лютого та спричинені ним наслідки не може виконувати свою головну ізоляційну функцію.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 15 лютого заявив, що рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди МАГАТЕ.