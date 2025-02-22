У Києві погіршився стан повітря, радіаційний фон у нормі

Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві станом на 8:00 суботи високий, радіаційний фон у всьому місті у нормі, повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.

“Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок, для поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: зачинити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема високий рівень забрудненості зафіксований на трьох стаціонарних постах з семи: на вул. Турівській (Поділ), вул. Архітектора Вербицького (Харківський масив) та Харківському шосе (Соцмісто). На решті чотирьох постах на правому березі Дніпра зафіксований середній рівень забрудненості повітря.