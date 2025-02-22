Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром, який прибув до України з візитом.

"Під час зустрічі поінформував свого німецького колегу про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність німецькому народові за непохитну підтримку нашої боротьби з російською агресією", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових.

"Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України", - написав Сирський.