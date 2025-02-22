Кір Стармер кинув виклик Трампу новою допомогою для України - ЗМІ

Кір Стармер оголосить про новий пакет підтримки для України, повідомила The Telegraph в п'ятницю увечері.

За інформацією The Telegraph, прем'єр-міністр скористається третьою річницею російського вторгнення, щоб представити в понеділок "потрійний удар" заходів, включно з військовою допомогою і санкціями.

"Це різко контрастує з підходом пана Трампа, який останніми днями назвав Володимира Зеленського, президента України, "диктатором" і наполягає на якнайшвидшому завершенні конфлікту", - пише The Telegraph.

Видання прогнозує, що розбіжності між Лондоном і Вашингтоном опиняться в центрі уваги, коли Стармер відвідає Білий дім для особистих переговорів з Трампом у четвер.

"Під час поїздки сер Кір, як очікується, нарешті оголосить дату - найімовірніше, це буде 2030 рік - до якої 2,5% ВВП Великої Британії буде витрачатися на оборону", - пише The Telegraph.

Він також передасть запрошення від короля здійснити державний візит до Великої Британії, що зробить Трампа першим обраним лідером в сучасній історії, який двічі удостоївся такої честі.

Але новий пакет підтримки України, запропонований Стармером, може розчарувати Білий дім. The Telegraph наводить слова високопоставленого джерела в уряді на захист британського підходу: "Ми завжди говорили, що хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію, чи то для переговорів, чи то для продовження бойових дій. Ми ще не знаємо, на якій з цих позицій ми будемо. Правильно, що ми продовжуємо підтримувати Україну всіма способами, про які ми вже давно говорили".

Як повідомлялося наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон, а потім прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон у спробі переконати Трампа пом'якшити свій підхід.