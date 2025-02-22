Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з польським колегою Радославом Сікорським, повідомив Сибіга на платформі X в п'ятницю.

"Я говорив з @SikorskiRadek щоб подякувати Польщі за тверду підтримку та продовжити плідну розмову між нашими лідерами. Ми обговорили нашу співпрацю в міжнародних організаціях та скоординували позиції напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії".

Як повідомлялося окрім того Сибіга мав розмову з держсекретарем Марко Рубіо. "Я говорив з @SecRubio щодо продовження орієнтованого на результат українсько-американського діалогу", - написав Сибіга на платформі X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1893049471782494424