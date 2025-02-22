Трамп: Путін і Зеленський повинні працювати разом

Дональд Трамп заявив журналістам, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом.

Заяву Трамп зробив, виступаючи на церемонії приведення до присяги свого нового міністра торгівлі в п'ятницю.

"Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися, тому що ви знаєте, що ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей", - заявив Трамп.

Трамп повторив своє твердження, що Росія хоче укласти угоду, а переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок у Саудівській Аравії.

Він також додав, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів близька до завершення, повторивши коментарі, зроблені кілька годин тому його радником з національної безпеки.

"Це по інший бік океану. Це впливає на Європу, і ми вкладаємо втричі більше грошей - 300 мільярдів, вони - 100 мільярдів, і знаєте, Європа також робить це у формі позики, але я просто дав йому гроші… Ми більше не хочемо цього робити, тому ми підписуємо угоду, яка, сподіваємося, в найближчий досить короткий період часу гарантуватиме нам повернення чотирьохсот чи п'ятисот мільярдів доларів. Зараз ми маємо 300 мільярдів, і ще одне: Європа - сто. Ми – 300", - заявив Трамп.

Трамп також прокоментував чутки, поширені деякими ЗМІ про намір відвідати Москву 9 травня – президент США спростував цю інформацію.

Джерело: https://www.youtube.com/live/9YUPDgM_HnY