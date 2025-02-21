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23:16 21.02.2025

Зеленський сподівається на справедливу угоду між урядами України та США

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Проєкт угоди між урядами України та США готується, повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в п'ятницю.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - заявив Зеленський.

Окрім того глава держави поінформував у зверненні про низку розмов з європейськими лідерами, зокрема, Польщі, Хорватії, Швеції, Чехії, Люксембургу, Словенії, Ірландії.

"І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою", - підсумував президент.

Як повідомлялося, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив у п'ятницю, що американо-українська угода щодо корисних копалин буде підписана в дуже короткий термін. Він відзначив, що підписання відповідної угоди між Україною та США спочатку було запропоновано президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: https://president.gov.ua/news/yevropa-maye-j-mozhe-robiti-znachno-bilshe-dlya-togo-shob-mi-96261

Теги: #угода #зеленський #сша

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