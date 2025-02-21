Події

20:41 21.02.2025

Заступник голови КМДА Оленич вийшов із СІЗО під заставу

2 хв читати
Заступник голови КМДА Оленич вийшов із СІЗО під заставу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, який є підозрюваним у справі про заволодіння столичною землею, вийшов із СІЗО, повідомляє "Слово і діло" за посиланням на керівницю відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

"Відомо, що за Оленича внесли заставу, встановлену судом у розмірі 15 мільйонів гривень. На обвинуваченого також поклали низку процесуальних обов'язків", - вказується у повідомленні.

Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів. За даними прокуратури, було проведено понад 80 обшуків.

НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Щодо 7 осіб Вищим антикорупційним судом обрано запобіжні заходи: 6 особам - тримання під вартою з альтернативою застави від 4,5 млн грн до 50 млн грн; одній особі, яка пішла на співпрацю зі слідством, - особисте зобов'язання.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького.

 

Теги: #київ #застава #оленич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 25.02.2025
В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

19:00 24.02.2025
Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

11:17 24.02.2025
Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

Експрем'єр Великої Британії Джонсон також прибув до Києва

10:03 24.02.2025
Помічник генсека НАТО прибув до Києва

Помічник генсека НАТО прибув до Києва

09:56 24.02.2025
Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Данії прибула з візитом до Києва

09:40 24.02.2025
Премʼєр Швеції прибув до Києва

Премʼєр Швеції прибув до Києва

09:11 24.02.2025
Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів

Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів

09:02 24.02.2025
Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у треті роковини агресії РФ проти України

Прем'єр-міністр Канади прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у треті роковини агресії РФ проти України

16:50 23.02.2025
У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

16:22 23.02.2025
У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

У Румунії повідомляють про 13 тис. українців, які незаконно потрапили в країну у 2024 році

Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

Зеленський повідомив про підготовку деяких форматів з партнерами

Україна та США узгодили деталі договору про надра

Перші аукціони на послуги з розмінування агроземель за заявками 2025р обсягом 28,1 млн грн пройдуть в березні

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА