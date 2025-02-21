Заступник голови КМДА Оленич вийшов із СІЗО під заставу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, який є підозрюваним у справі про заволодіння столичною землею, вийшов із СІЗО, повідомляє "Слово і діло" за посиланням на керівницю відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

"Відомо, що за Оленича внесли заставу, встановлену судом у розмірі 15 мільйонів гривень. На обвинуваченого також поклали низку процесуальних обов'язків", - вказується у повідомленні.

Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів. За даними прокуратури, було проведено понад 80 обшуків.

НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Щодо 7 осіб Вищим антикорупційним судом обрано запобіжні заходи: 6 особам - тримання під вартою з альтернативою застави від 4,5 млн грн до 50 млн грн; одній особі, яка пішла на співпрацю зі слідством, - особисте зобов'язання.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького.