Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Словенії двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом і подякував йому за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги.

"Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що "швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру". За словами президента, Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні.

Також Зеленський проінформував про нову ініціативу "Grain from Ukraine", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль.