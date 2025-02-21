Події

20:11 21.02.2025

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Словенії двосторонні відносини

1 хв читати
Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Словенії двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом і подякував йому за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги.

"Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що "швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру". За словами президента, Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні.

Також Зеленський проінформував про нову ініціативу "Grain from Ukraine", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль.

 

Теги: #словенія #зеленський #відносини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 25.02.2025
Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

16:49 25.02.2025
Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

08:34 25.02.2025
Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

00:43 25.02.2025
Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

23:55 24.02.2025
Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

23:20 24.02.2025
Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

21:53 24.02.2025
Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

21:35 24.02.2025
Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Через удар ворожого дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

Польща переобладнає цивільні аеропорти під військові завдання

В ОП обговорили посилення підтримки України в країнах Африки з керівниками дипмісій

У Краматорську вже 16 поранених внаслідок атаки окупантів, серед них – діти

Жовква зустрівся з заступником генсека НАТО: членство в Альянсі залишається на порядку денному

Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо утворення київських міських окружного адмін- та апеляційного адмінсудів

Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА