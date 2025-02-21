Події

20:08 21.02.2025

В Херсоні діти, які осиротіли через російську агресію, отримуватимуть щомісячну грошову допомогу – Мрочко

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В Херсоні діти, які осиротіли через російську агресію, отримуватимуть щомісячну грошову допомогу – Мрочко

Влада Херсона прийняла рішення щодо надання додаткової допомоги дітям, які опинилися в складній життєвій ситуації в результаті російської агресії, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Законний представник херсонських дітей (опікун чи піклувальник), чиї батьки або одинокий батько чи мати загинули від російського терору з початку повномасштабного вторгнення, будуть отримувати щомісяця 10 000 гривень на кожну дитину до її повноліття – 18 років", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

 

Теги: #допомога #херсон #сироти

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