В Херсоні діти, які осиротіли через російську агресію, отримуватимуть щомісячну грошову допомогу – Мрочко

Влада Херсона прийняла рішення щодо надання додаткової допомоги дітям, які опинилися в складній життєвій ситуації в результаті російської агресії, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Законний представник херсонських дітей (опікун чи піклувальник), чиї батьки або одинокий батько чи мати загинули від російського терору з початку повномасштабного вторгнення, будуть отримувати щомісяця 10 000 гривень на кожну дитину до її повноліття – 18 років", - написав Мрочко в телеграм-каналі.