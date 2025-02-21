Правоохоронці затримали виконавця підриву авто військового прокурора в Одесі

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції по гарячих слідах затримали 18-річного жителя Одеси, який 20 лютого підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, внаслідок якого перехожий отримав поранення.

"Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" грошей", - повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю.

Зловмисник власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті, додатково начинивши його металевими гайками, та заклав його під машину військового прокурора. У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку, повідомили в СБУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.