Події

16:38 21.02.2025

На Донеччині затриманий військовослужбовець, який вимагав гроші у громадян, видаючи себе за працівника СБУ

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На Донеччині затриманий військовослужбовець, який вимагав гроші у громадян, видаючи себе за працівника СБУ

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Слов’янську Донецької області військовослужбовця, який видавав себе за співробітника СБУ, щоб видурити гроші у знайомої.

"Військовий дізнався, що на знайому жінку складено адміністративний протокол за порушення ПДР. Він запевнив її, що є співробітником СБУ і може допомогти уникнути відповідальності. За таку послугу просив $4 тис., пояснюючи суму нібито "високим рівнем домовленостей" із посадовцями правоохоронних органів. Згодом "допомога" перетворилася на відверте вимагання – фігурант почав психологічно тиснути на жінку та погрожувати їй аби вона "пристала" на його пропозицію", - повідомляє пресслужба ДБР.

У середу, 19 лютого, працівники ДБР затримали його під час отримання $4,2 тис.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням) КК України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Теги: #донеччина #дбр

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