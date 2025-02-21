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14:49 21.02.2025

Сибіга провів розмову з Гроссі: Сильна міжнародна реакція має вирішальне значення для припинення ядерного шантажу РФ

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Сибіга провів розмову з Гроссі: Сильна міжнародна реакція має вирішальне значення для припинення ядерного шантажу РФ
Фото: МЗС України

 Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріанно Гроссі шляхи забезпечення ядерної безпеки після того, як Росія нещодавно зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і завдала удару по Чорнобильській АЕС.

"Я поговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріанно Гроссі, щоб обговорити шляхи забезпечення ядерної безпеки, особливо після того, як Росія нещодавно зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і завдала удару по Чорнобильській АЕС. Сильна міжнародна реакція має вирішальне значення для припинення ядерного шантажу Росії", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Теги: #чорнобильська_аес #гроссі #сибіга

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