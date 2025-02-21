СБУ попереджає про нові спроби спецслужб РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через активізацію інформдиверсій

Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні, спрямованих на розкол суспільства, наголошують в СБУ.

"За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та Телеграм", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, в деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави.

"Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах", - зазначається в повідомленні.

В СБУ запевняють, що Служба здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України.

СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.

Також у спецслужбі нагадають про кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

"Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводив, що саме в єдності наш народ здатний найбільш ефективно протистояти ворогу. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух!" - резюмують у відомстві.