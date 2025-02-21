Енергетик ДТЕК загинув на Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу РФ під час відновлення електромережі

Енергетик ДТЕК загинув внаслідок обстрілу РФ дроном бригади компанії в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

"Велика трагедія для всіє родини українських енергетиків. Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм у п’ятницю.

В компанії пояснили, що разом з бригадою Геннадій Мусатов приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами, і саме тоді окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого він був.

"Геннадію Мусатову було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика. Немає слів, щоб описати біль. Глибокі співчуття рідним, близьким, колегам, всім, хто знав та любив Геннадія", – написав ДТЕК.