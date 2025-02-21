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12:18 21.02.2025

Рубіо намагається заспокоїти європейців у приватних коментарях щодо Росії - ЗМІ

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Рубіо намагається заспокоїти європейців у приватних коментарях щодо Росії - ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо у приватних розмовах з європейськими політиками намагається їх заспокоїти, стверджуючи, що адміністрація Трампа не планує досягати двосторонньої угоди з Росією, а потім нав’язувати свої умови Україні та Європі, пише The New York Times з посиланням на джерела у політичних колах Європи.

"Держсекретар Марко Рубіо сказав європейським дипломатам у телефонній розмові, що адміністрація Трампа не планує досягати двосторонньої угоди з Росією, а потім нав’язувати свої умови Україні та Європі, за словами європейських чиновників", - пише видання.

Зазначається, що після зустрічі з російською делегацією у Саудівській Аравії з питань України Рубіо "сигналізував про різке перезавантаження відносин із Кремлем, сурмлячи про "неймовірні можливості, які існують для партнерства з росіянами". Однак через кілька годин пан Рубіо намагався запевнити "нервових європейських союзників, що переговори не означають різкого відходу від американської політики, як багато хто побоюється".

"Скоріше, переговори цього тижня в Ер-Ріяді були задумані як перший крок у процесі, перевірка того, чи серйозно Кремль налаштований на укладання угоди, сказав Рубіо під час телефонної розмови з кількома європейськими дипломатами", - додає видання.

Теги: #рубіо #європейці

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