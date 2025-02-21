Окупанти ввечері обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини
Російські війська ввечері у четвер ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області, а Сили оборони ліквідували два ворожі безпілотники, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері ще одну атаку пережила Марганецька громада, що на Нікопольщині. Російська армія обстріляла її з важкої артилерії. На щастя, люди неушкоджені", - написав він у телеграмі.
Ніч всюди по області минула без ворожих ударів.
Разом з тим, на Дніпропетровщині по ворожих цілях працювали сили ППО. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 2 безпілотники.