Окупанти ввечері обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини

Російські війська ввечері у четвер ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області, а Сили оборони ліквідували два ворожі безпілотники, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ще одну атаку пережила Марганецька громада, що на Нікопольщині. Російська армія обстріляла її з важкої артилерії. На щастя, люди неушкоджені", - написав він у телеграмі.

Ніч всюди по області минула без ворожих ударів.

Разом з тим, на Дніпропетровщині по ворожих цілях працювали сили ППО. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 2 безпілотники.