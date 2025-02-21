Велика Британія не вбачає від РФ прагнення до миру з Україною

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, після прослуховування виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі глав МЗС країн G20 у Південній Африці, заявив, що не бачить прагнення Росії до миру з Україною, повідомляє Reuters.

"Я повинен сказати, що коли я слухаю те, що росіяни і те, що Лавров (міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров – ІФ-У) щойно сказав у палаті сьогодні вдень, я не бачу прагнення до того, щоб дійсно досягти миру", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає Британія за будь-яких обставин розміщення миротворців в Україні за відсутності гарантій безпеки з боку США, Ламмі сказав: "Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів".

Зазначається, що зустріч міністрів закордонних справ найбільших економік світу була затьмарена суперечками між її учасниками щодо війни в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у понеділок на зустрічі європейських лідерів у Парижі, що безпекові зобов’язання США є єдиним способом забезпечити тривалий мир в Україні, і поки що зарано говорити про те, скільки британських миротворчих сил він може відправити.

Європейські лідери обговорили, але не дійшли згоди щодо розгортання миротворців на цій зустрічі, але пообіцяли посилити свою обороноздатність, пише Reuters.

За словами Ламмі, це "критичний момент", і для Європи дуже важливо збільшити оборонні витрати для посилення відданості власній обороні по всій Європі. Він підтвердив мету Британії витрачати на оборону 2,5% ВВП, пообіцявши допомогу Україні.

"Ми зобов’язуємося надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік доти, доки триватиме війна", – запевнив він.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/uks-lammy-sees-no-russian-appetite-peace-with-ukraine-g20-2025-02-20/