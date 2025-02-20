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22:13 20.02.2025

Європа повинна стати на захист власної оборони як партнер, і ми можемо бути друзями і союзниками – Волц

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Європа повинна стати на захист власної оборони як партнер, і ми можемо бути друзями і союзниками – Волц

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив про підтримку європейських союзників по НАТО і відданості зобов'язань за статтею 5 про колективний захист, але наголосив на необхідності збільшення ними видатків на безпеку.

"Ми повністю підтримуємо наших союзників по НАТО. Ми повністю підтримуємо зобов'язання за статтею 5. Але настав час для наших європейських союзників зробити крок вперед… Ми збираємося на саміт НАТО в червні цього року з третиною наших союзників по НАТО, які все ще не досягли мінімуму в 2% - зобов'язання, яке вони взяли на себе десять років тому, з війною на порозі, найбільшою війною, якою вони всі надзвичайно стурбовані, але, тим не менш, хтось інший повинен платити за це. У нас є інші внутрішні пріоритети, це неприйнятно. Президент Трамп дав це зрозуміти. І мінімум має бути виконаний", - сказав Волц на брифінгу в Білому домі у четвер.

За його словами, США просили Європу активізуватись і забезпечити власне процвітання, безпеку і захист, і привітав обговорення прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном питань гарантій безпеки на чолі з Європою.

"Ми, безумовно, вітаємо більшу європейську допомогу. Я казав своїм колегам: якщо ви хочете отримати більше місця за столом, приходьте до нього з більшою пропозицією. Ми просили про це вже досить давно", - сказав радник.

США "десятиліттями давали зрозуміти, що неприйнятно, щоб Сполучені Штати і американські платники податків продовжували нести тягар не лише витрат на війну в Україні, але й на оборону Європи", додав Волц.

 

Теги: #нато #сша

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