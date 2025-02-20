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22:07 20.02.2025

Трамп розчарований Зеленським через реакцію на його звинувачення і відмову підписувати угоду про ресурси, стверджує Волц

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Трамп розчарований Зеленським через реакцію на його звинувачення і відмову підписувати угоду про ресурси, стверджує Волц

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив про розчарування президента США Дональда Трампа президентом України Володимиром Зеленським.

"Його розчарування президентом Зеленським, про яке ви чули, має кілька причин. По-перше, необхідно глибоко цінувати те, що американський народ, американські платники податків, президент Трамп зробив під час свого першого терміну, і те, що ми зробили з того часу. Тому деякі висловлювання, що лунали з Києва, відверто кажучи, і образи на адресу президента Трампа були неприйнятними", - сказав Волц на брифінгу в Білому домі у четвер..

Також радник сказав, що мова йде і про відмову Україні підписати угоду с США про передачу їй частини власних корисних копалин.

"Наш власний міністр фінансів особисто здійснив поїздку, щоб запропонувати українцям те, що можна описати лише як історичну можливість. Це означає, що Америка може спільно з Україною інвестувати в їхні корисні копалини, в їхні ресурси… Там величезні ресурси. Це не тільки довгострокова безпека для України… але й те, що ми маємо зобов'язання перед американськими платниками податків допомогти їм відшкодувати сотні мільярдів, які були втрачені. Тож замість того, щоб розпочати конструктивну розмову про те, якою має бути ця угода в майбутньому, ми отримали багато риторики в ЗМІ, яка була неймовірно прикрою", - сказав Волц.

Він вважає, що "не може бути нічого кращого для майбутнього України та її безпеки, ніж довгострокові інвестиції Сполучених Штатів у її процвітання", а Трамп, за його словами, вважає, що "це можливість для України рухатися вперед".

"Президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським. Той факт, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися цією можливістю, яку ми запропонували, я думаю, що він врешті-решт дійде до цього, і я сподіваюся, що це станеться дуже швидко", - додав радник.

При цьому він дав зрозуміти, що мова йде про бажання США розвивати співпрацю з РФ, що неможливо робили під час війни. "Президент Трамп, як ми чітко дали зрозуміти нашим російським колегам, і я хочу чітко заявити сьогодні, зосереджений на тому, щоб зупинити бойові дії і рухатися вперед, і ми можемо сперечатися цілий день про те, що сталося в минулому", - сказав Волц.

"Переговори з нашими російськими колегами (в Ер-Ріяді – ІФ-У)… були досить широкими і зосереджувалися на цілях наших ширших відносин, але було дуже ясно, що бойові дії повинні припинитися, щоб досягти будь-якої з цих світлих цілей. І в якості першого кроку ми просто збираємося зробити деякі речі, які відповідають здоровому глузду, наприклад, відновити здатність обох наших посольств боротися і функціонувати", - розповів він.

За словами радника Трампа, США мають "говорити з обома сторонами, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів". "І обидві сторони сказали, що тільки президент Трамп може це зробити", - сказав Волц.

Як повідомлялося, 19 лютого Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в Зеленського нібито занизький рейтинг, а також про те, що РФ нібито хоче завершення війни. Він також заявив, що підтримка Зеленського в Україні нібито 4%, не уточнивши, звідки він взяв ці дані. Зеленський назвав ці цифри російською дезінформацією.

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Теги: #президенти #сша

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